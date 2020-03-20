Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kaza yapan araçtan görüntü Yaralının araçtan çıkarılması Ekiplerin çalışması Yaralının ambulansa sevki Olay yerinden görüntüSancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza yapan araçtan görüntü

Yaralının araçtan çıkarılması

Ekiplerin çalışması

Yaralının ambulansa sevki

Olay yerinden görüntü

Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek ağır yaralandı.

Yaralılar Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Sancaktepe, Samandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:31 Kaynak: AA

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