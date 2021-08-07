Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sancaktepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Sancaktepe'de iki kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de iki kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Ata Yolu Caddesi'nde M.T. idaresindeki 36 ES 182 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşıp yolun karşısına geçerek M.Y.'nin kullandığı 34 BLD 711 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de yol kenarında park halindeki 34 CLL 700 plakalı kamyonete çarparak, iki araç arasında sıkıştı. Kazada, otomobil sürücüsü M.Y. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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