Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada sürücü Berkan S. ile diğer minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Adnan Sokak'ta, Berkan S. idaresindeki 34 LAL 650 plakalı öğrenci servis minibüsü, öğrencileri okula bıraktıktan sonra 34 DD 2629 plakalı minibüsle çarpıştı.

Sancaktepe 'de öğrenci servis minibüsüyle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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