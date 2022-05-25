Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

25.05.2022 14:47

İstanbul Sancaktepe'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara yönüne seyreden Mustafa Avcılar'ın kullandığı 35 AAT 278 plakalı kapalı kasa kamyonet, Paşaköy mevkisinde dörtlülerini açarak yavaş giden Ozan Şahin'in idaresindeki 01 AGN 109 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kocaeli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kocaeli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:33:48. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement