SANCAKTEPE'DE ÜÇ KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE ÜÇ KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE ÜÇ KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN

6 saat önce

Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride buluna kadın ve çocuğu komşuları kurtardı.

SANCAKTEPE'DE ÜÇ KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDA YANGIN, System.String[]

Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride buluna kadın ve çocuğu komşuları kurtardı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Sancaktepe, Meclis Mahallesi Yeni Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 11.20'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri yardıma koştu. Yangın sırasında evde olduğu ifade edilen bir çocuk ve kadının komşuların yardımıyla binadan çıkartıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

KOMŞULARI YANGINI ANLATTI

Hanife Aycan, "Ben yangını duydum. Komşularım telefon etti. Geldim baktım, komşumun evinde yangın çıkmış." dedi.

Dursun Uçar, "Dışarı baktım ses var. Koşarak geldim. Ev yanıyor. Müdahale ettik ama hortum ve su yeterli olmadı. Bayan dışarı çıktı. Kocası da ekmek almaya gidiyor." dedi. Harun Top ise, "Gerekli müdahaleyi yaptık ama söndüremedik. İtfaiye ekipleri söndürdü. Evde eşi ve çocuğu vardı onları da dışarı aldık zaten." diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Olay anında çekilen alevli görüntüler

(AKTÜEL)

-Binadan detaylar

-Daireden detaylar

-İtfaiyeden detaylar

-Komşu röportajları

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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