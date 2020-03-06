Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında yangın - Son Dakika
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Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında yangın

6 saat önce

Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride bulunan kadın ve çocuğu komşuları kurtardı.

Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında yangın, System.String[]

Sancaktepe'de üç katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride bulunan kadın ve çocuğu komşuları kurtardı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Sancaktepe, Meclis Mahallesi Yeni Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 11.20'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri yardıma koştu. Yangın sırasında evde olduğu ifade edilen bir çocuk ve kadının komşuların yardımıyla binadan çıkartıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

KOMŞULARI YANGINI ANLATTI

Hanife Aycan, "Ben yangını duydum. Komşularım telefon etti. Geldim baktım, komşumun evinde yangın çıkmış." dedi.

Dursun Uçar, "Dışarı baktım ses var. Koşarak geldim. Ev yanıyor. Müdahale ettik ama hortum ve su yeterli olmadı. Bayan dışarı çıktı. Kocası da ekmek almaya gidiyor." dedi. Harun Top ise, "Gerekli müdahaleyi yaptık ama söndüremedik. İtfaiye ekipleri söndürdü. Evde eşi ve çocuğu vardı onları da dışarı aldık zaten." diye konuştu

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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