Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti

01.10.2022 14:40
Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti

Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde 27 Eylül'de bir şüpheli tarafından silahla ateş edilerek yaralanmasının ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hançer, tedavi altına alındı.

Hançer, burada yapılan müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Polisin, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, Erkan Hançer'e yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle dışarıda oturan bir kişinin ayağa kalkması, arabasına bineceği sırada Hançer'e ateş etmesi, Hançer'in yere düşmesi, saldırganın da kaçması yer alıyor.

Öte yandan, MHP İstanbul İl Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet geride kalanlara başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Cenazemiz Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılıp Samandıra Mezarlığına defnedilecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de silahla yaralanan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer, hayatını kaybetti - Son Dakika
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