Sancaktepe'de üst katı kafe, alt katı uyuşturucu ticarethanesi olan iş yerine baskın - Son Dakika
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Sancaktepe'de üst katı kafe, alt katı uyuşturucu ticarethanesi olan iş yerine baskın

06.09.2022 20:37
Sancaktepe'de üst katı kafe, alt katı uyuşturucu ticarethanesi olan iş yerine baskın

Sancaktepe'de üst katı kafe, alt katı uyuşturucu ticarethanesi olan iş yerine baskın Sancaktepe'de kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen ve adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 57,96 gr skunk, 895 TL nakit para ve 1 adet hassas...

Sancaktepe'de üst katı kafe, alt katı uyuşturucu ticarethanesi olan iş yerine baskın

İSTANBUL - Sancaktepe'de kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen ve adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 57,96 gr skunk, 895 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Öte yandan, İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise 103 bin 207 adet uyuşturucu hap, 34 kilo 906 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 929 olaya müdahale eden ekipler, hakkında işlem yapılan bin 274 şahıstan 94'ünü tutukladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu ile ilgili, şüpheliler ile torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik Küçükçekmece ve Sancaktepe ilçelerinde çalışma yürüttü. Geçtiğimiz pazar günü, Küçükçekmece Atatürk Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda, M.T.isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 6 kilo 479 gram Marihuana, 38 bin 900 TL, 2 bin 562 dolar ve 350 euro nakit para ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, pazartesi günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde kafe olarak faaliyet yürüten bir işyerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine yapılan kontrolde, işyerinin alt katında yuvarlak masa etrafındaki şahısların masa üzerinde paketler halinde uyuşturucu madde hazırladıkları belirlendi. Ekipler, F.Y., M.O.Ö., S.Y. ve C.E. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramalarda, 57,96 gr Skunk, 895 TL nakit para ve 1 adet Hassas Terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatılan 8 şüpheli şahıstan 3'ü adli makamlarca serbest bırakılırken 5'i ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise 103 bin 207 adet uyuşturucu hap, 34 kilo 906 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 929 olaya müdahale eden ekipler, hakkında işlem yapılan bin 274 şahıstan 94'ünü tutukladı.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de üst katı kafe, alt katı uyuşturucu ticarethanesi olan iş yerine baskın - Son Dakika

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