Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu
1 saat önce
- Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluİSTANBUL - Polis ekipleri, Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi.
- Sancaktepe
'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
İSTANBUL - Polis
ekipleri, Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kartal
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ve Mobil Park ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Batuhan D. isimli şahsın Sancaktepe Fatih Mahallesi Marmara
Caddesindeki ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından ekipler, uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 61 gram Marihuana, 1 adet Hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu taciri Batuhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:07 Kaynak: İHA
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