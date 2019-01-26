Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
1 saat önce
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sancaktepe
'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kartal
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ve Mobil Park ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Batuhan D. isimli şahsın Sancaktepe Fatih Mahallesi Marmara
Caddesindeki ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından ekipler, uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 61 gram Marihuana, 1 adet Hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu taciri Batuhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:54 Kaynak: İHA
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