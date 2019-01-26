Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

1 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Batuhan D. isimli şahsın Sancaktepe Fatih Mahallesi Marmara Caddesindeki ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından ekipler, uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 61 gram Marihuana, 1 adet Hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu taciri Batuhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:54 Kaynak: İHA

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