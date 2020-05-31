Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan 2 adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve adreslerde silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, adreslere düzenlediği baskınlarda Volkan P. (24), Turan P. (57) ve Serhat G'yi (37) yakaladı.

Yapılan aramalarda, 66 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 25 fişek, G3 piyade tüfeği fişeği, 30 kalaşnikof tüfek fişeği ile 125 9,19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Ekipler, aynı gün 19.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi'nde "Neco" lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli Necati Can P. (20) ve yanındaki İzzet K. (42) suçüstü yakalandı.

Şüpheli Necati Can P'nin yapılan üst aramasında vücuduna alüminyum folyo ile sarılı 7 parça halinde 15,44 gram skunk ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1425 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İzzet K'nin "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan P., Turan P. ve Serhat G. serbest bırakılırken Necati Can P. ve İzzet K. tutuklandı.