Sancaktepe'de uyuşturucu satan şahıslar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de uyuşturucu satan şahıslar kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki şahıs ile beraberindeki bir şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen Oğuzhan K. isimli şahsın Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan ikametinde 25 Ağustos tarihinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 46 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Serdar İ. isimli şahıs, Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde görüldü. Polisleri fark eden şahıs aracıyla kaçmaya çalıştıysa da başaramadı. Serdar İ. ile beraber Feridun Y. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sancaktepe Akpınar Mahallesinde bulunan bir adreste yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 230 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4.340 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.