Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs evinde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs evinde kıskıvrak yakalandı

20.10.2022 10:39

Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs evinde kıskıvrak yakalandı Eve yapılan baskında yakalanan kadınların şaşkın halleri dikkat çekti Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine polis tarafından baskın düzenlendi.

Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs evinde kıskıvrak yakalandı

Eve yapılan baskında yakalanan kadınların şaşkın halleri dikkat çekti

İSTANBUL - Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalanırken evde yapılan aramada esrar, metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Baskın esnasında evde bulunan kadınların şaşkın halleri ise dikkat çekti.

Sancaktepe'de Coşkun Ö. isimli şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, nakli ve depolama faaliyetlerini yürüttüğü belirlenmesi üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüphelinin evine baskın düzenlendi. Emek Mahallesindeki ikamete 7 Ekim tarihinde düzenlenen baskında şüpheli Coşkun Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan Hüseyin K., Tamer Ç., Uzukjemal R., Sabire Tofiq S., Meretgul O., Barno S. da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ve 126 dolar para, 33 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 15 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 33 gram sıvı halde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 1.20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet içime hazır vaziyette sarılı 1.50 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 5 adet extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan Hüseyin K., Tamer Ç. isimli şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikat işlemi başlatıldı. Yabancı uyruklu Uzukjemal R., Sabire Tofiq S., Meretgul O., Barno S. isimli şüpheliler, haklarında gerekli idari işlemler yapılması için Sarıgazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüpheli coşkun Ö. ise savcılığa sevk edildi.

Öte yandan yapılan baskında evde yakalanan yabancı uyruklu kadınların şaşkın halleri ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Uyuşturucu Ticareti, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs evinde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs evinde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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