Sancaktepe'de uyuşturucuları alıcı ismine göre paketleyen şahıslar yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de uyuşturucuları alıcı ismine göre paketleyen şahıslar yakalandı

Uyuşturucuları peçeteye sarıp üzerine alıcıların isimlerini yazmışlar

İSTANBUL - Sancaktepe'de park halindeki araçta bulunan şahıslardan şüphelenen polis, otomobilde yaptığı aramada 53,81 gram metamfetamin, 4,36 gram bonzai, 25 adet extacy hap ele geçirdi. Polis ayrıca araç içerisinde peçeteye sarılmış halde ve birinin üzerinde "Nazif Abiye" diğerinin üzerinde "Kamil Abi" yazılı metamfetamin buldu.

Sancaktepe'de 7 Temmuz tarihinde, Abdurrahman Gazi Mahallesi Maşuk Sokak üzerinde park halinde görülen araç içerisindeki 2 şüpheli şahıs polis tarafından araçtan indirildi. Araçta yapılan aramalarda peçeteye sarılı ve üzerinde "Nazif Abi'ye" yazısı bulunan 15,16 gram, yine peçeteye sarılı ve "Kamil Abi" yazısı bulunan 26,40 gram olmak üzere toplam 53,81 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan araçta 4,36 gram bonzai, 25 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 35 TL para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılarak aynı gün adli makamlara sevk edilen G.Ç. ve M.C.D. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.