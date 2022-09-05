İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDE BAZ İSTASYONU OLAN ÇATIDA YANGIN - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDE BAZ İSTASYONU OLAN ÇATIDA YANGIN

05.09.2022 09:46

SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı.

SANCAKTEPE'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralananın olmadı.

Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 08.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üzerinde baz istasyonu da bulunan  çatının tamamını sardı. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içinde söndürülen yangında ölen ya da yaralan olmadı. Çatıda hasar oluşurken, baz istasyonu da kullanılamaz hale geldi. Çatı yangını çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü) -Yanan çatı ve baz istasyonunun görüntüsü  -İtfaiye ekiplerinin çalışmaları -Görgü tanığı röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
YORUMLAR
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ 'AŞI VE İLAÇ' GÜNDEMİYLE İSTANBUL'DA TOPLANDI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ 'AŞI VE İLAÇ' GÜNDEMİYLE İSTANBUL'DA TOPLANDI Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu Sancaktepe'de çıkan yangında iki katlı binanın çatısında hasar oluştu
Kaynak: DHA

Sancaktepe, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDE BAZ İSTASYONU OLAN ÇATIDA YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE ÜZERİNDE BAZ İSTASYONU OLAN ÇATIDA YANGIN - Son Dakika
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