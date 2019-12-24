Sancaktepe'de vatandaşlar tapularına kavuştu - Son Dakika
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Sancaktepe'de vatandaşlar tapularına kavuştu

7 saat önce

Sancaktepe Belediyesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçede tapu sorunları çözülen 33 kişiye düzenlenen törenle tapuları verildi.

Sancaktepe'de vatandaşlar tapularına kavuştu, System.String[]

Sancaktepe Belediyesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçede tapu sorunları çözülen 33 kişiye düzenlenen törenle tapuları verildi.


2009'dan bu yana imar problemini çözmeye devam eden Sancaktepe Belediyesi, 33 vatandaşa belediye tapu devrini yaptı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleşen törene; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcıları ile tapu sahipleri katıldı.


Törende konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bizim malumunuz Sancaktepe'de belde dönemlerinden gelen bir mülkiyet sorunu süre gelmekteydi. Bununla alakalı önceki dönemde çok güzel çalışmalar yapıldı ve problemin büyük çoğunluğu halledilmiş olmakla beraber tabi bize de kalan bölümü vardı. Bizde onlarla alakalı 31 Martta vatandaşlarımıza bu tapu problemlerini halledeceğimize dair söz verdik, çalıştık, üstünde çalıştık Çevre Bakanımız ile konuştuk, Maliye hazinesi ile konuştuk bunların hepsinin arasındaki prosedürü hızlandırdık ve bu gün ilk tapularımızı, 33 tane tapumuzu vatandaşımıza verdik. Bunun arkası gelecek, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Milli Emlaktan devir alıp vatandaşımıza yeniden burada tahsis ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürecek, bundan sonrası da gelecek. Biz verdiğimiz sözleri yapmak için yerine getirmek için burada bizi seçen Sancaktepelilere layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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