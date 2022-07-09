SANCAKTEPE'DE VATANDAŞLARA KURBAN KAVURMASI İKRAM EDİLDİ - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE VATANDAŞLARA KURBAN KAVURMASI İKRAM EDİLDİ

09.07.2022 13:10

Sancaktepe Belediyesi Fatih Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında vatandaşlara kurban kavurma, pilav ve tatlı ikram etti.

Sancaktepe Belediyesi Fatih Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında vatandaşlara kurban kavurma, pilav ve tatlı ikram etti. İlçenin Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de kurban kesim alanına gelerek vatandaşlarla bayramlaştı ve kavurma ve pilav ikramında bulundu.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde Sancaktepe kurban kesim alanında bir araya geldi. Belediye, alana gelen vatandaşlara kavurma, pilav ve tatlı ikram etti. Kurban kesim alanını dolaşarak vatandaşlarla bayramlaşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de vatandaşlara kavurma ve pilav dağıttı. Alanda acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere kurban yakalama timi, ambulans ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulundu. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim alanına gelen vatandaşlar, randevulu kurban kesim sistemi sayesinde büyük kolaylık yaşadı.

'BU MÜBAREK ANLARI DAHA DA ÇOĞALTMAK ADINA KAVURMA PİLAV İKRAMINI YAPIYORUZ'

Vatandaşlara kavurma ve pilav dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'Sancaktepe Belediyesi olarak buradan tüm Türkiye'nin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün kurban kesim alanındayız. Bir taraftan satışlar yapılıyor bir taraftan kurbanlar kesiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bekleyecekleri yerleri ve her türlü ihtiyaçları karşılanmış durumda. Biz de bu Kurban Bayramı'nda mutluluğu birlikte paylaşmak ve bu mübarek anları daha da çoğaltmak adına burada kavurma pilav ikramını yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Sancaktepe Belediyesi olarak buraya kesim için kurbanlarını getiren kardeşlerimize kavurma ve pilav ikram ettik. Hem Kurban Bayramı'nı birlikte idrak ediyoruz hem bayramlaşıyoruz hem de aşımızı paylaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve insanlığa hayır getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum' dedi.

'BAYRAM ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'

Bayramın çok güzel geçtiğini söyleyen Erol Erikçi, 'Nerede olurlarsa olsunlar bütün Müslümanların bayramları kutlu olsun. Cenabı Allah nice bayramlara kavuştursun' dedi.

Zeynep Gündoğdu ise 'Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE VATANDAŞLARA KURBAN KAVURMASI İKRAM EDİLDİ - Son Dakika

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