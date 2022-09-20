Son dakika haber! (Sancaktepe'de vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! (Sancaktepe'de vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı

20.09.2022 20:36
Son dakika haber! (Sancaktepe'de vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı

Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'de metro inşaatında kurulumu yapılırken kule vinç devrildi.

SANCAKTEPE'de metro inşaatında kurulumu yapılırken kule vinç devrildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde Ali Özkanlı, Ahmet Düzgün ve Yunus Karacaoğlu tarafından kule vinç kurulumu yapılmak istendi. Bu sırada bilinmeyen bir sebeple vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde vinç operatörü Yunus Karacaoğlu ile vinç kurulum görevlisi Ahmet Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Ali Özkanlı yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Cumhuriyet Savcısı Fatma Arzu Aldemir, bilirkişi heyeti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri şantiyede uzun süre inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden üç çocuk babası Yunus Karacaoğlu ile Ahmet Düzgün'ün cenazeleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kule vincin devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı! Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı! Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi!
Kaynak: DHA

Ali Özkanlı, Sancaktepe, Taşdelen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! (Sancaktepe'de vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! (Sancaktepe'de vinç devrildi: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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