Sancaktepe'de vincin devrilme anı kamerada - Son Dakika
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Sancaktepe'de vincin devrilme anı kamerada

20.09.2022 16:43

Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi.

Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olayda 2 işçinin öldüğünü açıkladı. Vincin devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen- Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde saat 16.00 sıralarında çalışma yapılırken kule vinç bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İBB'den açıklama yapıldı. Açıklamada iki işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Vincin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de vincin devrilme anı kamerada - Son Dakika

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