Sancaktepe'de vinç devrildi, 3 işçi yaralandı (1)

Sancaktepe 'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. 3 işçi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

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