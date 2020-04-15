Sancaktepe'de yapılan hastanene inşaatındaki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sancaktepe'de yapılan hastanene inşaatındaki son durum havadan görüntülendi
7 saat önce
Sancaktepe'de yapılan hastanene inşaatındaki son durum havadan görüntülendi Hastane zeminine beton dökme çalışmaları hızla devam ediyor Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin yapımı hızla sürüyor.
Sancaktepe'de yapılan hastanene inşaatındaki son durum havadan görüntülendi
Hastane zeminine beton dökme çalışmaları hızla devam ediyor
İSTANBUL - Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin yapımı hızla sürüyor. Hastanede beton dökme işlemleri büyük bir hızla devam ederken, hastanede gelinen son durum havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancaktepe'ye bin yataklı hastane yapılacağının açıklamasının ardından hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşaatın dokuzuncu gününde hastane zeminine beton dökmek işleminin hızla devam ediyor. Hastane inşaatında ise gelinen son nokta havadan görüntülendi. Görüntülerde hastane zeminine beton döküldüğü görülürken, çok sayıda kamyonun hastane inşaat alanında olduğu görülüyor..
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:30 Kaynak: İHA
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