Sancaktepe'de yasa dışı bahis oynatılan iş yeri ile bir kıraathane mühürlendi - Son Dakika

Sancaktepe'de yasa dışı bahis oynatılan iş yeri ve bir kıraathane mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat'ta Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

İş yerinde bulunan E.C. ve A.M. gözaltına alındı. Yapılan aramada yasa dışı bahis oynatmaktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 685 lira ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Polis, aynı gün Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğunu, içeride 6 kişinin bulunduğunu belirlemesi üzerine 6 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 7 bin 969 lira idari para cezası uyguladı.

Ruhsatı bulunmayan 2 iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Yasa dışı bahis oynamaktan gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.