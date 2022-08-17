Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi

17.08.2022 12:01

Sancaktepe'de yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Sancaktepe'de yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Polis, kumar oynayan 6 şahıs hakkında toplamda 10 bin 914 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde Sancaktepe İnönü Mahallesinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik yaptığı denetimlerde, yuvarlak masa etrafında bulunan 6 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Masa üzerinde bulunan 970 TL ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs hakkında kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 10 bin 914 TL cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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