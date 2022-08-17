Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi

Sancaktepe'de yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Polis, kumar oynayan 6 şahıs hakkında toplamda 10 bin 914 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde Sancaktepe İnönü Mahallesinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik yaptığı denetimlerde, yuvarlak masa etrafında bulunan 6 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Masa üzerinde bulunan 970 TL ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs hakkında kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 10 bin 914 TL cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL