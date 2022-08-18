Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi

18.08.2022 01:08
Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi

Sancaktepe'de yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Sancaktepe'de yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Polis, kumar oynayan 6 şahıs hakkında toplamda 10 bin 914 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde Sancaktepe İnönü Mahallesinde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik yaptığı denetimlerde, yuvarlak masa etrafında bulunan 6 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Masa üzerinde bulunan 970 TL ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs hakkında kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 10 bin 914 TL cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 01:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de kumar baskını: 10 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement