Sancaktepe'de yasağı ihlal eden 17 kişiye 54 bin lira ceza - Son Dakika

Sancaktepe'de yasağı ihlal eden 17 kişiye 54 bin lira ceza

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin faaliyette olduğunu belirleyen polis, içerideki 17 kişinin her birine 3 bin 180 liradan toplam 54 bin 60 TL idari para cezası uyguladı

İSTANBUL - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, 16 Mayıs 2020 Cuma gecesinden başlayan ve 20 Mayıs 2020 Çarşamba gecesi sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal ederek faaliyet gösteren bir işyerindeki 17 kişiye 54 bin 60 lira ceza kesildi.

Alınan bilgilere göre; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, COVİD- 19 salgınına yönelik alınan tedbirleri ile ilgili bir dizi denetim gerçekleştirdi. Toplumdaki sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu sağlamayı hedefleyen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan denetim kapsamında, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin faaliyette olduğu belirlendi. Söz konusu işyerinde yapılan kontrollerde içeride işyeri sahibi ile birlikte toplam 17 kişinin bulunduğunu belirleyen emniyet ekipleri, atölyedeki bu kişilere kural ihlalinden cezai işlem uygulandı. Buna göre 17 kişinin her birine "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 282. Maddesi" uyarınca 3 bin 180 liradan toplam 54 bin 60 TL idari para cezası verildi.

Baskın sırasında ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.