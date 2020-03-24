Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüs acil butonu' hizmete başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüs acil butonu' hizmete başladı - Son Dakika

Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüs acil butonu' hizmete başladı

6 saat önce

Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüs acil butonu' hizmete başladı -Rahatsızlanan yaşlı vatandaşlar butona basarak sağlık ekiplerini evine çağırabilecek Sancaktepe Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine korona virüs acil butonu koyuldu.

Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüs acil butonu' hizmete başladı

-Rahatsızlanan yaşlı vatandaşlar butona basarak sağlık ekiplerini evine çağırabilecek

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine korona virüs acil butonu koyuldu. Evlerinde rahatsızlanan yaşlılar butona basarak belediyenin sağlık ekiplerinden yardım istiyor. Sağlık ekipleri yaşlılara müdahale ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Kovid-19) Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Ülke çapında alınan tedbirler kapsamında Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlar için korona acil butonu oluşturdu. İlçede yaşayan yaşlı vatandaşlara acil buton cihazı dağıttı. Dağıtılan cihazda ilçede yaşayan yaşlılar ateşlerinin yükselmesi, kendilerini hasta hissetmeleri halinde korona acil butonuna basarak belediye ekiplerine sinyal göndererek yardım istiyor, sinyali alan belediye sağlık ekipleri gerekli önlemleri alarak yaşlıları hastaneye götürüyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, "Bugün gördüğünüz gibi çağrı merkezimizdeyiz. Bizler malumunuz acil panik butonumuzu daha önce yaşlılarımızın emrine sunacağımızı belirtmiştik. Şu anda bu projemiz hayata geçti. Yaşlılarımızın evlerine panik butonlarını dağıttık ve bizim çağrı merkezimizle iletişimini sağladık. Şu anda arkadaşlarımızda görevi başındalar. Yaşlılarımızın ihtiyacı olan sağlık sıkıntısı olan, bize ulaşabilir ve bizde onların sağlık sıkıntıları varsa sağlık kuruluşlarına ihtiyaçları varsa ihtiyaçları konusunda destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Evde kal Sancaktepe

İlçede yaşayan vatandaşlara seslenen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Evde kal Sancaktepe çünkü Sancaktepe Belediyesi olarak yaşlılarımızın, kronik hastalıkları olanların yanındayız. Kendinizi yalnız hissetmeyin ama sağlığımız için toplumumuz için geleceğimiz için evde kal Sancaktepe" diye konuştu

Sancaktepe Belediyesinin acil panik butonundan yararlanan yaşlılar, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye teşekkür ettiler.

Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüs acil butonu' hizmete başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:10 Kaynak: İHA

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