Sancaktepe'de yaşlılar için 'korona virüsü acil butonu' - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi 65 üstü yaşlıların evlerine korona virüsü acil butonu koydu. Evlerinde rahatsızlanan yaşlılar butona basarak belediyenin sağlık ekiplerinden yardım isteyebilecek.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip Korona virüs (Kovid-19) son olarak Türkiye'de de etkisini gösterdi. Ülke çapında alınan tedbirler kapsamında Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlar için korona acil butonu oluşturdu. İlçede yaşayan yaşlı vatandaşlara acil buton cihazı dağıttı. Dağıtılan cihazda ilçede yaşayan yaşlılar ateşlerinin yükselmesi, kendilerini hasta hissetmeleri halinde korona acil butonuna basarak belediye ekiplerine sinyal göndermiş olacak, sinyali alan belediye sağlık ekipleri gerekli önlemleri alarak yaşlıları hastaneye götürecek.



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımızın daha çok risk altında olduğunu biliyoruz. Onların yalnız yaşayanlarına yönelik panik butonumuz var bizim. Bu stadımızı kurduk. Burada bilgilendirme broşürlerimizi hem hijyen malzemelerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dezenfektan ve sabunumuz var. Kolonyalı mendillerimiz var. Bunların isteyen vatandaşlarımız buradan gelip alabiliyorlar. 65 yaş üstü yaşlılarımızı tespit ettik. Bunları evlerine veriyoruz. Kendileri tek tuş ile bizim çağrı merkezimize ulaşabiliyorlar. Yaşlılarımız bir rahatsızlık hissediyorlarsa onları biz sağlık kuruluşlarımız ile bir araya getiriyoruz. Bu süreçte ambulanslarımız, sağlık çalışanlarımız dahil olmak üzere hepsini biz bir araya getirdik, entegre haline getirdik" dedi.



Öte yandan Samandıra Meydan'da kurulan korona virüsü bilgilendirme standında vatandaşlara ile esnaflara dezenfektan ve sabun ürünlerinin dağıtıldı. Sancaktepe Belediye ekipleri virüsün ortaya çıktığı günden bu yana okulları, camiler, kamu binalarını, sokakları ilaçlayarak dezenfekte ediyor. - İSTANBUL