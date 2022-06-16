SANCAKTEPE'DE YIKAMA GÖREVLİSİ OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE YIKAMA GÖREVLİSİ OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 1 YARALI

16.06.2022 04:07
SANCAKTEPE'DE YIKAMA GÖREVLİSİ OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 1 YARALI

SANCAKTEPE Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi, direksiyonuna geçtiği otobüsün gaz ile frenini karıştırınca önce park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki otomobile çarptı.

SANCAKTEPE Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi, direksiyonuna geçtiği otobüsün gaz ile frenini karıştırınca önce park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüsün direksiyonundaki yıkama görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Havza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Özel Halk Otobüsü Garajı'nda yıkama görevlisi olarak çalışan Mehmet Gündüz, 34 PG 0241 plakalı otobüsün direksiyonuna geçti. İddiaya göre gaz ile frenin yerini karıştıran yıkama görevlisi, fren yerine gaza basınca önce garaj içerisinde park halindeki otobüse, ardından tel çitleri aşarak park halindeki bir otomobile çarptı. Otobüs, sürüklediği otomobili bina duvarının arasına sıkıştırdı. Kazada yıkama görevlisi Mehmet Gündüz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yıkama görevlisi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Kazaya karışan otobüs ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Gündüz, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE YIKAMA GÖREVLİSİ OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE YIKAMA GÖREVLİSİ OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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