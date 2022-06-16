Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

16.06.2022 04:44

Kaza yeri Kazaya karışan araçlar İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de bir İETT otobüsü, ehliyeti olmadığı belirtilen yıkama görevlisi tarafından çekildiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de bir İETT otobüsü, ehliyeti olmadığı belirtilen yıkama görevlisi tarafından çekildiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Havza Sokak'ta 34 PG 0241 plakalı İETT otobüsü, sürücü belgesi olmadığı iddia edilen yıkama görevlisi Mehmet Gündüz tarafından yıkamak için çekildiği sırada kontrolden çıktı.

Park halindeki otomobile çarparak durabilen otobüsteki Mehmet Gündüz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Gündüz, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de ehliyetsiz görevli yıkamak için aldığı İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü Sancaktepe'de ehliyetsiz görevli yıkamak için aldığı İETT otobüsüyle sokağa daldı: Bir otomobil hurdaya döndü Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı! Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:47 Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 05:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement