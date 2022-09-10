Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı - Son Dakika
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Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı

10.09.2022 16:31

Sancaktepe'de bir İETT şoförü, otobüse binmek isteyen engelli vatandaşa engelli rampasını açmadı. Şoförün bu tavrına yolcular sert tepki gösterirken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli vatandaş mağdur olurken, olayı gören diğer yolcular da duruma sessiz kalmayarak şoföre tepki gösterdi. Olay sonrası otobüsten inen diğer yolcular şoförle sözlü tartışmaya girerek 'Terbiyesiz' sözleriyle tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, engelli vatandaşın otobüse alınmadığı, diğer yolcuların ise İETT şoförü ile tartıştığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de 'yok artık' dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı - Son Dakika
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