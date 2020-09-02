Sancaktepe'de yokuş aşağı kayan tır dört araca çarparak durabildi - Son Dakika

Sancaktepe'de yokuş aşağı kayan tır dört araca çarparak durabildi

Yokuş aşağı kayan iş makinesi yüklü tır neredeyse faciaya sebep olacaktı

-Savaş alanına dönen sokak havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sancaktepe'de işçilerin ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır yokuş aşağı hızla giderek park halindeki dört araca çarptı. Araçları önüne katan tır bir binaya çarparak durdu. Araçlarda ve yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Fatih Mahallesi'nde işçilerinde ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır yokuş aşağı kaymaya başladı. Dorsesinde ekskavatör ile yokuş aşağı kayan tır kontrolden çıktı. Tır, park halindeki dört araca çarptı. Araçları önüne katan tır bir binaya çarparak güçlükle durabildi. Kazada tır şoförü İmdat Alyar şans eseri yara almazken park halindeki araçların içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Bölgeye itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazayı anlatan Kemal Aksoy, "Tır kepçeye yüklerken tırın ön kafa sallanmaya başladı. Ben dedim vazgeçecekler herhalde yüklemeyecekler. Tekrar bir daha denediler. Bu sefer tır aşağı doğru kaçmaya başladı kepçe de üzerinde. Daha 10 metre gelmeden kepçenin kafası yan döndü. Yani makas yaptı. Yukarıdan aşağı doğru geldi. Bizim araçlara vurdu" dedi.

Savaş alanına dönen sokak havadan görüntülendi

Yokuş aşağı kayan iş makinesi yüklü tır kazasından sonra sokak savaş alanına döndü. 4 araç ile bir evin hasar gördüğü kaza havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen sokak adeta savaş alanı döndü.