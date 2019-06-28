Sancaktepe'de yol kenarında dehşet: Kadını başından vurdu (1)
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Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybetti.
Sancaktepe, Şile- Kurtköy bağlantı yolunda bir şüpheli arabada tartıştığı kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, saldırgan otomobiliyle kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
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