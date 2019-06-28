Son Dakika Haberleri: SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU (2)
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SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU (2)

19 dakika önce

-Kadını vurup, olay yerinden kaçan saldırgan da aynı silahla intihar etti.

SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU (2), System.String[]

-Kadını vurup, olay yerinden kaçan saldırgan da aynı silahla intihar etti.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE'de araçtan indirilerek başından vurulan kadın hayatını kaybederken, kadını vuran saldırgan intihar etti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe, Şile- Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametine giden otomobilde bulunan bir kadınla erkek arasında bilinmeyene bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran şüpheli kadını yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı.
Hayatını kaybeden kadının cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan saldırganın da aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:50 Kaynak: DHA
Kurtköy, Şile, Sancaktepe, Güncel
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