Sancaktepe'de yol kenarında dehşet: Kadını başından vurdu (3)

Murat KORKMAZ-Dinçer AKBİR/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE'de araçtan indirdiği eşini başından vurup öldüren, kişi otomobille Kocaeli'de polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe, Şile- Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametine giden otomobilde bulunan Harun Oğan ile eşi Derya Oğan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran Harun Oğan eşini yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Harun Oğan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Hayatını kaybeden Derya Oğan'ın cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan polis olay yerinden otomobille kaçan Harun Oğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli'ye kaçan Oğan, Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

