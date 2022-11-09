Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı - Son Dakika
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Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı

09.11.2022 22:44

Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı Sancaktepe'de başıboş gezerek yola çıkan at, seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı.

Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı
İSTANBUL - Sancaktepe'de başıboş gezerek yola çıkan at, seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı. Yere düşen motosiklet sürücüsü şaşkınlık yaşarken at ise koşarak uzaklaştı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sancaktepe'de seyir halinde olan motosikletli, aniden yola fırlayan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletli yola savrulurken başıboş gezen at ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletli, yola fırlayan ata çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosikletlinin yola savrulduğu atın ise uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı - Son Dakika
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