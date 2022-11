Sancaktepe'de yola çıkan başıboş ata motosiklet böyle çarptı

İSTANBUL - Sancaktepe'de başıboş gezerek yola çıkan at, seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı. Yere düşen motosiklet sürücüsü şaşkınlık yaşarken at ise koşarak uzaklaştı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sancaktepe'de seyir halinde olan motosikletli, aniden yola fırlayan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletli yola savrulurken başıboş gezen at ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletli, yola fırlayan ata çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosikletlinin yola savrulduğu atın ise uzaklaştığı görülüyor.