SANCAKTEPE'DE YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI - Son Dakika

İstanbul seferi yapan yolcu otobüsü, Samandıra'da yolcu bıraktıktan sonra mahalle arasında kayarak, yol dışına çıktı. Otobüsteki 25 yolcu, yara almadan kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün sürücüsü, Samandıra Terminali'nde yolcu bıraktıktan sonra güzergahı olmamasına rağmen mahalle arasına girdi. Otobüs, yokuş aşağı giderken kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayarak kaldırımı aşan otobüs, boş tarla ile cadde arasında arka tekerlekleri havada kaldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan 25 yolcu, kendi imkanlarıyla otobüsten tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Oluşabilecek diğer kazaların önüne geçmek için polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı. Cadde üzerinde iş makinası ile tuzlama çalışması yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Samet Şahin Bir araç selektör yapıyordu burada. Şoförü uyardığımız halde durmadı. Rampaya gelince frene bastı. İster istemez kayarak bu şekilde aşağı uçtu. Yaralı falan yok, şükürler olsun. Biz de içerisindeydik otobüsün. 25 yolcu vardı dedi.

UYARMAMIZA RAĞMEN TERS YOLA GİRDİ

Otobüsteki yolculardan Kaan Uzun da, Zaten belliydi. Burada bile tersten girdi ve otobanı bırakıp mahalle arasından gitmeye çalıştı. İnsanların hayatını riske atmaya başladılar. Şu hava şartlarında bile zaten ters yöne girmiş. Bütün herkese selektör yapa yapa geliyor. İnsanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile bastı gaza gitti. Yolcular da uyarıda bulundu zaten. Buradaki bayan arkadaşımız rahatsızdı. Herkes rahatsızdı yani. Ama adam anlamadı. Aşağıya doğru indi. Böyle oldu, görüyorsunuz zaten. Yaralı çok şükür yok İfadelerini kullandı. Kaza yapan otobüs bulunduğu yerden çekildikten ve tuzlama çalışması bittikten sonra cadde trafiğe açıldı.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.