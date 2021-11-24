SANCAKTEPE'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN TIR ÇARPTI - Son Dakika

? SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki kadına TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sarıgazi Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre elinde ekmek poşeti bulunan Fatma Gürel (90) yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Cavit Yavuz yönetimindeki 34 KL 3093 plakalı TIR, kadına çarptı. Durumu fark eden çevredekiler sürücüyü uyararak yaşlı kadının yardımına koştu. Bacağı TIR'ın altında kalan Fatma Gürel kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın altında kalan Gürel'i bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansa konularak Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Cavit Yavuz, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Turgay Tüzün, "İçeride müşteri vardı. Aniden bir ses duyduk. Dışarıya çıktık. Yaşlı bir kadının TIR'ın altında olduğunu gördük. Ayak kısmı kalmıştı. O anda çok fazla müdahale edemedik" dedi.