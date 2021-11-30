Sancaktepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı - Son Dakika

- Sancaktepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

-Yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarpmasıyla yaralandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de yolum karşısına geçmek isterken yola atlayan bir kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yaralana kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 20 AFB 804 plakalı araç sürücüsü Tayfun Karlıoğlu, seyir halindeyken aniden yola çıkan Esra Aslantaşbayır'a çarptı. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Esra Aslantaşbayır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Esra Aslantaşbayır'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Öte yandan trafikte aksamalar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"Yola karşıdan karşıya koşarak çıktı"

Yaralıya çarpan sürücü Tayfun Karlıoğlu, "Ben buradan gelirken hanımefendi önüme fırladı. Gördüğüm gibi frene bastım ama yine de çarptık. Önden vurdum, vurduğum gibi de yere düştü. Kadın yaralı ambulansı çağırdık. Yaya geçidi ileride, vurduğum yerde yoktu. Yola karşıdan karşıya koşarak çıktı." dedi.