İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Bir kız çocuğu, trafiğe aldırış etmeyip yolun ortasına oturdu

Sancaktepe'de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR SÜRE SONRA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

İşte o ana ilişkin kareler;