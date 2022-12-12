İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Bir kız çocuğu, trafiğe aldırış etmeyip yolun ortasına oturdu - Son Dakika
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İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Bir kız çocuğu, trafiğe aldırış etmeyip yolun ortasına oturdu

12.12.2022 16:31

İstanbul Sancaktepe'de küçük bir kız, araçların yoğun olarak geçtiği bir mevkide yolun ortasına oturdu. Görenlerin anlam vermekte zorlandığı olay esnasında bölgeden geçen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Sancaktepe'de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR SÜRE SONRA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

İşte o ana ilişkin kareler;

Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu
Kaynak: İHA
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Sancaktepe, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Bir kız çocuğu, trafiğe aldırış etmeyip yolun ortasına oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Bir kız çocuğu, trafiğe aldırış etmeyip yolun ortasına oturdu - Son Dakika
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