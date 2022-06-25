Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkândan sürünerek çıktı - Son Dakika
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Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkândan sürünerek çıktı

25.06.2022 11:30
Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkândan sürünerek çıktı

Sancaktepe'de bir dükkana arka kapısından giren şahıs, kasadaki 600 TL'yi çaldıktan sonra, yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek dışarı çıktı.

Sancaktepe'de bir dükkana arka kapısından giren şahıs, kasadaki 600 TL'yi çaldıktan sonra, yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek dışarı çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 23 Haziran'da 23.20 sıralarında bir dükkanda yaşandı. Dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şahıs, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli şahıs kasadaki 600 TL parayı çaldı.

Yürüyerek geldi, sürünerek kaçtı

Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde polislerce yakalandı. Şüpheli şahıs, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan aynı gün adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkândan sürünerek çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de yürüyerek girip para çaldığı dükkândan sürünerek çıktı - Son Dakika
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