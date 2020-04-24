Sancaktepe'deki etkinliklere çocuklar balkonlarından eşlik etti - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı Sancaktepe'de de coşkuyla kutlandı. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saat 21.00 itibariyle İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Belediye sosyal medya hesaplarından canlı olarak ekrana gelen programda protokol konuşmalarının ardından gerçekleşen havai fişek gösterisi ve seslendirilen çocuk şarkıları eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.

SANCAKTEPELİLER ETKİNLİKLERE BALKONDAN BAYRAK SALLAYARAK EŞLİK ETTİ

Sancaktepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı. Koronavirüs nedeniyle bu yılki birçok çocuk etkinliği yapılamazken Sancaktepe Belediyesi çocuklara yönelik animasyon gösterisi gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle evlerde kutlandı. Sancaktepe Belediyesi, ilçe genelinde süslenen araçlar ve animatörler eşliğinde çocukların ve vatandaşların balkonlardan katılabileceği şekilde etkinlik düzenleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuk şarkıları ve eğlenceli gösteriler yapıldığı etkinliğe vatandaşlar ve çocuklar balkonlardan Türk bayraklarını sallayarak alkışlarla eşlik etti.

İSTİKLAL MARŞI, HAVAİ FİŞEK VE ÇOCUK ŞARKILARI CANLI OLARAK YAYINLANDI

Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve ilçe protokolünün katıldığı programda ise tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 21.00'de İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Belediye sosyal medya hesaplarından canlı olarak ekrana gelen programda protokol konuşmalarının ardından gerçekleşen havai fişek gösterisi ve seslendirilen çocuk şarkıları eğlenceli ve renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

Sancaktepe Belediyesi ayrıca 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik Kahraman Masalı Kukla tiyatrosunu dijital platformda canlı olarak yayınladı.