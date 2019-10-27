Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf T. ve Serhat A. tutuklandı, Abdurrakip E. ve Enes T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis , kimliklerini tespit ettiği Enes T. (23), Yusuf T. (20), Serhat A. (18) ve Abdurrakip E'yi (18) Yenidoğan Mahallesi 'nde, bir araçta yakaladı.

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