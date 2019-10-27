Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı
Son Dakika Güncel Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı

Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı

1 saat önce

Sancaktepe'de, evine girdikleri Pakistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sancaktepe'deki gasp zanlıları yakalandı, System.String[]

Sancaktepe'de, evine girdikleri Pakistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de, Pakistan uyruklu Noman S'nin cep telefonunun, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'ndeki evine gelen silahlı 4 kişi tarafından cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, kimliklerini tespit ettiği Enes T. (23), Yusuf T. (20), Serhat A. (18) ve Abdurrakip E'yi (18) Yenidoğan Mahallesi'nde, bir araçta yakaladı.

Şüphelilerle birlikte, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf T. ve Serhat A. tutuklandı, Abdurrakip E. ve Enes T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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