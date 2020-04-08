Sancaktepe'deki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Sancaktepe'deki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile yapılan çalışmalar havadan fotoğraflandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:29 Kaynak: DHA
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