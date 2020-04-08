SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:40 Kaynak: DHA
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