SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.