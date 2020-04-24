SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Murat KORKMAZ/ İstanbul DHAKoronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor. Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülendi. Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin bina iskeletleri yapıldı. Bazı binaların duvarları ve çatısı yerleştirilmeye başlandı. Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, hastane inşaatı havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:50 Kaynak: DHA
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