Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
1 saat önce
İstanbul - (şehidin fotoğrafıyla) SANCAKTEPE'DEKİ HELİKOPTER KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDUHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHASancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.
İstanbul
- (şehidin fotoğrafıyla) SANCAKTEPE'DEKİ HELİKOPTER KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Sancaktepe
'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz
şehit oldu.
Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:49 Kaynak: DHA
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