SANCAKTEPE'DEKİ İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DEKİ İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

SANCAKTEPE'DEKİ İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

7 saat önce

SANCAKTEPE'de bir iş merkezideki 4 dükkandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

SANCAKTEPE'DEKİ İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI, System.String[]
SANCAKTEPE'de bir iş merkezideki 4 dükkandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe, Abdurrahman Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü bir iş merkezinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, bina içerisinde yüzleri maskeli 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Hakan Ş.(41) ve Ekrem A.(37)'nin üzerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, şarjlı matkap, bin 400 lira, 1 Dolar, kol saati, hard disk, flash bellek, 5 tornavida, makas, pense, bıçak, kargaburun, İngiliz anahtarı, yan keski ve alyan anahtarı ele geçirildi. Şüphelilerin bina içerisindeki 4 ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenirken, şüphelilerden Hakan Ş.'nin işyerinden hırsızlık ve mala zarar vermeden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ekrem A.'nın ise ruhsatsız silah bulundurma, işyerinden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp suçlarından toplam 6 suç kaydının olduğu belirtildi.

Şüpheliler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

---

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-


- İstanbul
Sancaktepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 gün "param yok, bana ekmek verin" dedi, 3. gün sadaka kutusunu çaldı
Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı

Son Dakika Haberleri
17:44 Hayırsever iş adamından okul için arsa bağışı - Son Dakika
17:43 Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4) - Son Dakika
17:43 Osmangazili Atletlerden Çifte Başarı - Son Dakika
17:43 Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
17:42 İran'da 90 milletvekilinin genel seçim için aday adaylığı reddedildi - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:44:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SANCAKTEPE'DEKİ İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]