Sancaktepe'deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

14 dakika önce

SANCAKTEPE'de bir iş merkezideki 4 dükkandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

SANCAKTEPE'de bir iş merkezideki 4 dükkandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Sancaktepe, Abdurrahman Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü bir iş merkezinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, bina içerisinde yüzleri maskeli 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Hakan Ş.(41) ve Ekrem A.(37)'nin üzerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, şarjlı matkap, bin 400 lira, 1 Dolar, kol saati, hard disk, flash bellek, 5 tornavida, makas, pense, bıçak, kargaburun, İngiliz anahtarı, yan keski ve alyan anahtarı ele geçirildi. Şüphelilerin bina içerisindeki 4 ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenirken, şüphelilerden Hakan Ş.'nin işyerinden hırsızlık ve mala zarar vermeden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ekrem A.'nın ise ruhsatsız silah bulundurma, işyerinden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp suçlarından toplam 6 suç kaydının olduğu belirtildi.

Şüpheliler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'deki işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Sancaktepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
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