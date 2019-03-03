Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'deki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Sancaktepe'deki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Sancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşin cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Sancaktepe'deki Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Sancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşin cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Salih (10) ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın (7) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kardeşlerin cenazelerinin ikindi vakti defnedileceği öğrenildi.

Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Boyraz ailesinden bir süre haber alamayan komşuları, pencereyi dışarıdan açmış, yoğun dumanla karşılaşan komşular, anne ile 2 çocuğunu yatar halde görmüştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, durumu ağır olan anne Gülay Boyraz (38) ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Adli Tıp, Sancaktepe, Güncel
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