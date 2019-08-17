Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyor
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Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyorİSTANBUL - Sabah saatlerinde Sancaktepe'deki bir evin içinde meydana gelen patlamanın sebebine ilişkin araştırmalar sürüyor.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyor
İSTANBUL - Sabah
saatlerinde Sancaktepe'deki bir evin içinde meydana gelen patlamanın sebebine ilişkin araştırmalar sürüyor. Emniyet kaynaklarına göre ilk bulgular piknik tüpüne işaret ederken, yandaki bina da boşaltıldı.
Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki Kemal Koçak
Sokak'ta bulunan binada sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. 7 katlı binanın altıncı katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, 1 araç zarar görmüştü. Patlamanın yaşandığı katın duvarlarının ise tamamen çöktüğü ve parçaların etrafa saçıldığı görüldü. Patlamanın meydana geldiği binanın hemen yan tarafındaki bina ise tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Emniyet kaynaklarına göre, patlamanın sebebine ilişkin çalışmalarda ise ilk bulgular, patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığına işaret etti. Patlamayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
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