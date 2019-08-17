Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyor
Son Dakika Yerel Haber

Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyor

27 dakika önce

Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyorİSTANBUL - Sabah saatlerinde Sancaktepe'deki bir evin içinde meydana gelen patlamanın sebebine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyor
İSTANBUL - Sabah saatlerinde Sancaktepe'deki bir evin içinde meydana gelen patlamanın sebebine ilişkin araştırmalar sürüyor. Emniyet kaynaklarına göre ilk bulgular piknik tüpüne işaret ederken, yandaki bina da boşaltıldı.
Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki Kemal Koçak Sokak'ta bulunan binada sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. 7 katlı binanın altıncı katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, 1 araç zarar görmüştü. Patlamanın yaşandığı katın duvarlarının ise tamamen çöktüğü ve parçaların etrafa saçıldığı görüldü. Patlamanın meydana geldiği binanın hemen yan tarafındaki bina ise tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Emniyet kaynaklarına göre, patlamanın sebebine ilişkin çalışmalarda ise ilk bulgular, patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığına işaret etti. Patlamayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
Sancaktepe, Sabah, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi
Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:56:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'deki patlamada ilk bulgular piknik tüpüne işaret ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]